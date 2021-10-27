Проект строительства студенческого кампуса на 4 тыс. мест подготовили в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии подготовили проект строительства студенческого кампуса на 4 тыс. мест, заявку на участие планируется подать в следующем году. Об этом сообщается в среду на официальном портале главы и правительства региона по итогам встречи главы субъекта Сергея Меняйло и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Одной из тем обсуждения стало участие Северной Осетии в проекте по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовка кадров" нацпроекта "Наука и университеты".

"По словам Сергея Меняйло, республика уже подготовила проект строительства студенческого кампуса на 4 тыс. мест. Заявка от региона для участия в программе будет подана в новом году", - говорится на сайте.

Глава Минобрнауки России отметил, что студенческий кампус должен быть органически вписан в городскую среду и стать точкой притяжения для всех жителей республики. "Университетский кампус - это не просто архитектурный проект, это важная часть программы развития университета, которая должна учитывать в том числе особенности региона. Современный кампус объединяет три составляющие: образование, науку и инновации, при этом обеспечивает комфортное проживание студентов и содействует их активному образу жизни", - приводятся на портале слова Фалькова.

Федеральный проект подразумевает создание в России к 2030 году сети современных университетских кампусов. На реализацию мероприятий в бюджете страны предусмотрено свыше 36 млрд руб. Остальные средства поступят из региональных бюджетов. Кроме того, предполагаются бизнес-инвестиции.