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Пандемия COVID-19
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Мурашко обсудил с коллегой из Израиля взаимное признание сертификатов вакцинации от ковида

Министр здравоохранения России отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Министры здравоохранения РФ и Израиля Михаил Мурашко и Ницан Горовиц провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались меры двух стран по борьбе с распространением COVID-19, а также взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Шла речь и о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияИзраильПандемия COVID-19
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