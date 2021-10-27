В Ростовской области заявили, что ковидный госпиталь Азова заполнен на 100%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Ковидный госпиталь города Азова Ростовской области заполнен на 100%, медики не всегда успевают справляться с нагрузкой, сообщается на сайте городской администрации в среду.

Власти города отмечают, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе остается крайне напряженной. "Ковидный госпиталь Азова заполнен на 100 процентов. <...> Медики не всегда успевают оказывать своевременную помощь, так как в день регистрируется более 500 вызовов на дом. Скорая помощь также работает в сверхнормативном режиме", - говорится в сообщении.

На фоне такой ситуации замглавы центральной городской больницы Андрей Калачев призвал жителей города вакцинироваться и соблюдать санитарные нормы. "Медики работают на пределе своих возможностей. Я обращаюсь к азовчанам с настоятельной просьбой пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, это защитит вас от тяжелейших осложнений и смертельного исхода. Система здравоохранения функционирует с перегрузкой, врачей не хватает", - цитирует пресс-служба горадминистрации Калачева.

Отмечается, что руководителям городских организаций рекомендовано перевести на удаленный режим работы сотрудников, не привитых от коронавируса.

Всего за период пандемии заболели более 8 тысяч жителей Азова, 294 человека умерли. Темпы вакцинации, уточнили в администрации, замедляются, что не позволяет создать необходимую иммунную прослойку.