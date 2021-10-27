ГИБДД будет регистрировать ТС и принимать экзамен на права в нерабочие дни по записи

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. МВД сообщило о графике работы подразделений ГИБДД в период нерабочих дней. Так, услуги по регистрации автомобилей, а также сдаче экзаменов на права будут осуществляться только по предварительной записи через портал госуслуг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"В этот период в подразделениях Госавтоинспекции в регионах будут предприняты дополнительные меры, предполагающие минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде будет проходить без изменений, по ранее выработанному алгоритму: заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью. "Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи по телефону", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в период нерабочих дней при необходимости могут быть скорректированы графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. "В случае, если направление участников дорожного движения в подразделения Госавтоинспекции для рассмотрения административных правонарушений и оформления ДТП необходимо, будет назначаться конкретная дата и время явки, прием будет проходить в специально отведенных помещениях, по возможности - через окна приема. Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, помещения - подвергаться санитарной обработке и проветриванию не реже одного раза в два часа", - подчеркнули в МВД.