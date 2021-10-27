ПЦР-тест и медотвод от прививки не будут принимать на въезде в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. ПЦР-тест и медотвод от прививки против коронавируса не будут в течение нерабочих дней являться документами, которые позволят въехать в Севастополь - это можно сделать только по сертификату о вакцинации и справке о недавно перенесенном заболевании, сообщили журналистам в пресс-службе городского правительства в среду.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что с 30 октября на въездах в город и железнодорожном вокзале будут действовать блокпосты. Жителям любых других регионов, даже тесно связанного с Севастополем Крыма, необходимо предъявить один из трех документов, сообщал глава города: сертификат о вакцинации, справку о недавно перенесенном коронавирусе или медотвод, подкрепленный свежим отрицательным ПЦР-тестом. Такие же правила будут действовать для жителей Севастополя, желающих в эти дни выехать за его границы.

"Не будет действовать медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний, заверенный лечащим врачом, руководителем или заместителем руководителя медицинской организации (справка ВКК), к которому должен прилагаться отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа. В нерабочие дни гражданам, у которых есть медотвод, рекомендовано находиться на самоизоляции", - говорится в сообщении. При этом, по данным пресс-службы, для детей такие документы не нужны - предъявить их должен только сопровождающий взрослый.

Также отмечается, что невакцинированные лица старше 60 лет, беременные и больные хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию. Однако в дни, объявленные нерабочими, власти просят оставаться дома всех, кому нет острой необходимости покидать квартиру: например, по работе или из-за экстренной ситуации. Поэтому проезд через блокпосты для них также будет невозможен. В случае, если острая необходимость для выезда или въезда в Севастополь возникнет, каждый случай индивидуально будет разбирать оперативный штаб.

Спикер городского заксобрания Владимир Немцев выразил надежду, что принимаемые властями города меры позволят снизить распространение коронавируса. "На данный момент в Севастополе ситуация с уровнем заболевания коронавирусной инфекцией самая тяжелая за все время пандемии. Не хватает врачей, постоянно приходится обустраивать новые места в больницах. Радует, что люди потянулись на вакцинацию, но сейчас самое важное <...> разорвать цепочки заражений. В 2020 году, когда также работали блокпосты, это действительно помогло снизить уровень заболеваемости в городе", - приводятся слова Немцева в сообщении на портале органов власти Севастополя.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, и в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. Одиннадцатого октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.