Матвиенко предложила задуматься о нравственной цензуре на телевидении

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила бороться с безнравственными передачами на телевидении, когда в прямом эфире делаются тесты ДНК и устраиваются драки. По ее мнению, этому могло бы способствовать создание нравственного кодекса на телевидении или специальных каналов, которые не были бы в открытом доступе.

"Если говорить о роли женщин в журналистике, нам нужно знаете с чем бороться? Я против всякой цензуры на телевидении, мы живем в другом времени и так далее, но нравственная цензура должна все равно быть в любом обществе", - сказала Матвиенко на совместном заседании организационного комитета третьего Евразийского женского форума и Совета Евразийского женского форума.

Спикер напомнила, что в Конституцию РФ были внесены очень важные изменения о ценности традиционной семьи, о том, что дети являются приоритетом государственной политики, а Россия - социальное государство. "А дальше разрыв. Не буду называть каналы, вы сами знаете, включаешь, сидят девушки низкой социальной ответственности и не знают, от кого они родили детей, там прямо берут тесты ДНК. Все это обсуждается", - сказала спикер Совфеда.

Она добавила, что это не только ее личная точка зрения. Об ответственности власти за то, что показывают телеканалы, по ее словам, говорят учителя, врачи, родительское сообщество и так далее. "Если бы женщины-журналисты объединились в плане нравственного кодекса в журналистике, на телевидении и так далее... Нельзя здесь топором. Но надо подумать, чтобы у нас в обществе не было разрыва", - сказала Матвиенко.

"Мы говорим по конституции, это так, а включаешь телевизор, там очередные тесты ДНК, драки, за волосы друг друга таскают, грубость, оскорбления, ужас. Я уже не говорю о жестокости, о наших детективах, в которых все на одно лицо, новые русские, богатые, убийства, измены, любовницы, любовники. Надо специальные каналы [для тех], кто этим интересуется, пожалуйста, есть доступ. Но все-таки над этим надо подумать. Не цензурируя, не запрещая, но и не позволяя такие вещи", - предложила председатель верхней палаты.