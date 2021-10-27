Росприроднадзор оштрафовал власти Гвардейска под Калининградом на 450 тыс. рублей

ТАСС, 27 октября. Росприроднадзор оштрафовал администрацию Гвардейского городского округа в Калининградской области на 450 тыс. рублей за нарушение требований об охране почв и слив бытовых отходов в систему водоотведения. Об этом сообщается в среду на официальном сайте ведомства.

"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало администрацию муниципального образования "Гвардейский городской округ" Калининградской области. <...> За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по охране почв от негативного воздействия на окружающую среду (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ) назначен штраф в размере 450 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Поводом для принятия мер административного воздействия послужила жалоба жителей поселка Озерки, которые сообщили, что очистные сооружения в населенном пункте неисправны. Канализация льется по поселковой дороге и заболачивает земельный участок. Информация подтвердилась. Жидкие бытовые отходы с территории ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по Калининградской области сбрасываются в систему водоотведения, переливаются через смотровой колодец на проселочную дорогу, а далее на земельный участок, находящийся в ведении администрации муниципалитета.

Властям выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Решается вопрос о расчете вреда, причиненного почвам.

Одновременно управление Росприроднадзора проводит административное расследование по факту нарушения требований при обращении с отходами (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ) в отношении ФКУ ЛИУ-5 УФСИН России по Калининградской области, допустившего сброс жидких бытовых отходов на земельный участок, находящийся в ведении администрации, отмечается в сообщении.