В Таиланде обнаружили штамм "дельта плюс"

БАНГКОК, 27 октября. /ТАСС/. Выявленный в Таиланде первый случай заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" пока не влияет на планы правительства по открытию 1 ноября Бангкока и 16 провинций для международных путешественников. Об этом сообщила в среду на брифинге глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

"Министерство здравоохранения информировало о выявлении в Таиланде первого случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс", что вызвало опасения, поскольку этот вариант может быть более заразным, - отметила она. - Мы следим за ситуацией, в данный момент это обстоятельство не влияет на планы по открытию страны". Она уточнила, что образцы были получены от полностью выздоровевшего пациента.

С 1 ноября полностью привитые от коронавируса путешественники из 46 стран и территорий смогут прибывать в Таиланд без прохождения карантина. Россия пока в список не вошла. Также расширяется до 17 туристических направлений список доступных для прибытия и посещения территорий королевства. Среди них Бангкок, Паттайя и Хуахин.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В среду Минздрав проинформировал о 8,4 тыс. заразившихся и 57 умерших за сутки. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 1,87 млн, вылечились более 1,75 млн человек, умерли 18,9 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 29,1 млн человек.