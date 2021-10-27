Включение госуниверситета Северной Осетии в программу "Вернадский" планируется в 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 октября. /ТАСС/. Включение Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) в научно-образовательный консорциум "Вернадский" планируется в 2022 году, сообщается на сайте главы правительства региона по итогам встречи главы республики Сергея Меняйло и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

"В 2020 году старейшему образовательному центру Юга страны исполнилось 100 лет. Празднование юбилейной даты запланировано на 2022 год. В рамках мероприятия будет подписан меморандум о включении СОГУ в научно-образовательный консорциум "Вернадский", - сказал Меняйло.

Руководитель региона отметил, что Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова стабильно показывает хорошие результаты. На сегодняшний день в вузе учатся более 5,9 тыс. студентов. В структуре университета 25 укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, в том числе по 23 образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры педагогических профилей.

Стороны также обсудили вопросы реконструкции корпусов СОГУ и обновления оборудования для научной деятельности и учебного процесса.

Проект "Вернадский" объединяет ведущие университеты страны, региональные вузы и научно-исследовательские институты, а также социально-ориентированный бизнес. Ожидается, что такой подход позволит повысить роль высших учебных заведений в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов.

В 1967 году было подписано постановление об открытии в городе Орджоникидзе Северо-Осетинского государственного университета на базе Северо-Осетинского педагогического института. Первым ректором был назначен профессор Христофор Чибиров. В настоящее время в СОГУ сосредоточен основной научный и кадровый потенциал региона.