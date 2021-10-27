На окраине Калуги определили земельный участок для первого в России мультиучреждения ФСИН

КАЛУГА, 27 октября. /ТАСС/. Земельный участок под первое в России мультиучреждение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), где намерены сосредоточить колонии различных типов режимов и СИЗО, определили на окраине Калуги. Об этом ТАСС в среду сообщил омбудсмен по правам человека Калужской области Юрий Зельников.

Весной этого года директор ФСИН России Александр Калашников, выступая на коллегии ведомства, сообщил, что Калужская область может стать пилотным регионом для строительства первого в России мультиучреждения ФСИН. В рамках этого проекта планируется сосредоточить все исправительные учреждения и следственные изоляторы региона в едином центре.

"От региона сегодня требуется предоставить земельный участок под этот центр и обеспечить его необходимыми коммуникациями. Участок уже очерчен, речь идет о территории в чистом поле в несколько сотен гектаров на окраине Калуги, чтобы обеспечить доступность к этому центру из любой точки области", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, строительство нового центра принудительного содержания позволит закрыть все имеющиеся на территории региона колонии и СИЗО, переведя заключенных в новые здания. "Идея в том, что в одном месте будут сконцентрированы следственные изоляторы, колонии различных типов режимов (строгого, общего), а также колонии-поселения, промышленная зона, общий медицинский центр, адвокатский центр, помещение для прокуратуры и, возможно, даже суды", - пояснил Зельников, отметив, что сроки реализации проекта пока не уточняются.

Он отметил, что по просьбе уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой, омбудсмены из разных регионов страны сформировали свои предложения по вопросу планируемого создания в Калужской области объединенного центра принудительного содержания, которые также будут учитываться при разработке проекта.

В настоящий момент в структуру УФСИН Калужской области входит 16 подразделений, в том числе семь исправительных колоний, два СИЗО, медико-санитарные учреждения и другие.