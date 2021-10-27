Специалисты Роспотребнадзора прибудут в ЕАО для помощи в ситуации с COVID-19

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора и полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) прибудут в Еврейскую автономную область (ЕАО) для того, чтобы помочь региону выстроить работу по стимуляции к вакцинации и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"К ним [в ЕАО] уже до конца текущей недели выдвинется бригада из представителей Роспотребнадзора, работники полномочного представительства президента РФ. Будут разбираться, что делается не так, что делается неэффективно, с чем помочь", - сказал он в среду.

Ранее во время заседания президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока Трутнев назвал ЕАО в числе регионов округа с наиболее низкими темпами вакцинации. Так, в Приморском крае вакцинацию прошли 47% от планового показателя, в Камчатском крае - 50%, в ЕАО - 56,7%, и 62% - в Хабаровском крае.

Ранее пресс-служба правительства ЕАО сообщала о том, что в регионе с 1 ноября введут правило посещения спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса. С 15 ноября ограничения будут расширены для посещения фитнес-центров, гостиниц и кинотеатров.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в ЕАО коронавирус выявлен у 9 072 человек, из которых 7 590 выздоровели. Первый компонент вакцины получили 41 786 жителей области, завершили вакцинацию 38 583 человека. С 30 октября по 7 ноября, в период, объявленный нерабочим, все учреждения здравоохранения и вакцинальные пункты в ЕАО будут работать в штатном режиме.