В Петербурге планируют ввести более 200 школ и детсадов в ближайшие три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены увеличить темы строительства образовательных объектов в городе и в ближайшие три года ввести в эксплуатацию более 200 школ и детских садов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, выступая перед депутатами Законодательного собрания с докладом к первому чтению городского бюджета на 2022-2024 годы.

"Темпы строительства образовательных объектов за последние три года - самые высокие в истории города. Но мы намерены их увеличить. В следующие три года планируем ввести 205 школ и детских садов", - сказал губернатор.

Глава города отметил, что перед городскими властями стоит задача провести современный капитальный ремонт в тех школах, где есть такая необходимость. "Сегодня в нем нуждаются почти 40% школ Санкт-Петербурга. Правительство уже готовит долгосрочную программу капремонта школ, на которую город намерен выделить более 22 млрд рублей за ближайшие три года", - сказал он, добавив что сопоставимая сумма будет направлена на текущий ремонт и закупку современного оборудования для образовательных учреждений.

По словам Беглова, петербургское образование в 2022-2024 годах получит 603,6 млрд рублей и сохранит лидерство среди всех отраслей по объему финансирования.

Расходы развития и социальная поддержка

Беглов отметил, что в ближайшие три года прибавка собственных доходов Санкт-Петербурга ожидается в среднем по 10% в год. "Общий объем расходов за трехлетний период составит 3 трлн рублей. Имея столь значимую финансовую базу, город может реализовать масштабную программу развития для достижения национальных целей, заданных президентом России", - сказал он.

Губернатор указал, что проект бюджета 2022 года отводит на развитие города более 20% от всех расходов. "За три года - почти 630 млрд рублей. Это фактически размер городского бюджета прошлого года, который будет направлен исключительно на цели развития", - подчеркнул он.

Около 317 млрд рублей в период с 2022 по 2024 годах планируется направить на социальную поддержку, сказал губернатор. Для эффективного контроля за предоставлением мер поддержки в городе будет создано Социальное казначейство. "Оно поможет нам распространить принцип "льготы ходят за человеком, а не человек за льготами" на всех социально незащищенных петербуржцев. Будем персонально информировать их о мерах поддержки", - пояснил Беглов.

Кроме того, с 2023 года в Петербурге планируется ввести социальный сертификат - именной документ, который даст гражданину право на получение социальной услуги, оплаченной из бюджета. "Где ее получать - в государственном или частном секторе, человек решит сам", - сказал губернатор.

Говоря об особенностях нынешнего проекта бюджета, Беглов подчеркнул, что документ является народным. "Он строился с учетом пожеланий петербуржцев, которые мы научились мониторить в режиме реального времени", - резюмировал он.