В Шанхае запускают программу вакцинации против COVID-19 детей в возрасте 6-11 лет

ШАНХАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Шанхая запускают с 28 октября процедуру предварительной регистрации на вакцинацию против COVID-19 детей в возрастной группе от 6 до 11 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном аккаунте городской администрации в мессенджере WeChat.

Речь идет о предварительной записи на вакцинацию для детей, которые постоянно проживают в Шанхае и имеют прописку в этом городе. Как указывается в сообщении властей, вакцинация будет исключительно добровольной с согласия родителей и ни о каких условиях, в частности о недопуске к занятиям в школе для невакцинированных, упоминаний в заявлении нет. Для детей иностранцев, а также жителей специальных административных районов Гонконга (Сянгана), Макао (Аомэня), а также острова Тайвань о запуске соответствующей программы иммунизации в этой возрастной категории будет объявлено позже.

В конце августа в Шанхае была запущена кампания по массовой вакцинации против COVID-19 подростков в возрасте 12-14 лет, а в середине прошлого месяца начали прививать молодых людей в возрасте 15-17 лет. При этом не публикуются точные данные о том, сколько детей или подростков в городе были инфицированы, а также сколько из них перенесли заболевание в легкой, средней, тяжелой форме или вообще бессимптомно.

Согласно последним данным, с 1 марта, когда началась кампания по массовой вакцинации, обе дозы вакцины в Шанхае получили уже свыше 18 млн человек. Этот показатель составляет чуть больше 80% от общей численности населения города в возрасте старше 18 лет. Таким образом, полагают местные власти, можно говорить о постепенном формировании коллективного иммунитета в самом густонаселенном городе мира, где без учета мигрантов проживает порядка 24 млн человек.

Местные власти также уверяют, что в Шанхае, согласно официальным данным, с начала распространения COVID-19 в общей сложности было зарегистрировано всего 2,7 тыс. случаев инфицирования, из которых 381 - местные. От вызываемых новым коронавирусом заболеваний в мегаполисе за все время ведения статистики скончалось семь человек.