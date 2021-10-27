Начался прием заявок на участие в Национальной премии детского патриотического творчества

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Прием заявок на участие в пятом сезоне Национальной премии детского патриотического творчества начался в среду. Об этом объявил автор идеи и генеральный продюсер премии Михаил Соколов на пресс-конференции в ТАСС.

"Заявки принимаются по двум категориям - дошкольная и школьная, в 12 номинациях. Заявки можно отправлять уже начиная с сегодняшнего дня", - сказал он.

По словам Соколова, прием заявок на участие в премии продлится до конца марта 2022 года. "По географии участников мы ставили как раз себе цель на этот пятилетний период. И мы очень рады, что мы к нему подошли. Если в первой премии у нас участвовали 54 субъекта, то на данный момент у нас абсолютно все субъекты РФ являются участниками премии", - рассказал он.

Принять участие в премии могут и те молодые россияне, чьи семьи уже давно не живут на территории России, добавил Соколов. "Нам пишут, что готовы принять участие в премии, чувствуют в себе этот дух. Мы не отказываем в этом никогда. Участие могут принимать в том числе даже дети, чьи семьи давно мигрировали в другие страны. Для творчества нет границ", - подчеркнул он.

С приветственным словом и пожеланием успехов к будущим участникам премии обратился председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский. "Вот уже пятый год Национальная премия детского патриотического творчества объединяет более 10 тыс. талантливых детей из разных городов России. Для участия в премии достаточно творить и через творчество нести любовь к Родине. Уже пять лет подряд организаторы премии проводят это событие на высочайшем уровне и тем самым помогают реализоваться нашим детям", - сказал он.

К началу мая организаторы планируют подвести итоги премии и начать подготовку к финальному мероприятию. "Для нас важно подводить итоги чуть заранее, потому что участники едут к нам со всей России. И за все четыре года проведения не было пока ни одного участника, который бы к нам по каким-то причинам не доехал. Поэтому нам нужно время, чтобы помочь участникам организовать их приезд сюда", - заключил Соколов. Финальное торжественное награждение лауреатов Национальной премии состоится 1 июня в День защиты детей в концертном зале "Вегас Сити Холл".