Патрушев призвал жестко пресекать распространение экстремистских идей среди молодежи

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российским властям нужно жестко пресекать распространение экстремистских идей среди молодых людей и принимать превентивные меры в этой сфере. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по развитию Центрального федерального округа в среду.

"Крайне важно жестко пресекать распространение среди молодежи экстремистских идей, принимать превентивные меры по их защите от деструктивного информационно-психологического воздействия, формировать у подрастающего поколения непринятие различных форм антиобщественного поведения", - считает он.

Как отметил Патрушев, сейчас доля несовершеннолетних среди всех участников преступлений остается достаточно высокой. Об этом, по его словам, свидетельствует уголовная статистика.

"Криминальная субкультура, пренебрежение к нормам общественной морали и нравственности, культивирование индивидуализма, чрезмерное потребление - все это навязывается подростковой среде различными деструктивными группами, в том числе посредством интернета", - обрисовал ситуацию секретарь СБ РФ.

Восприятие подобной информации несформировавшимися личностями, продолжил Патрушев, часто приводит к асоциальному поведению, проявлению агрессии, безнравственному и хамскому поведению в общественных местах. "По этим причинам нередки, к сожалению, и случаи трагических событий, в том числе нападения подростков на своих сверстников в учебных заведениях", - констатировал он и призвал руководителей регионов во взаимодействии с правоохранительными органами взять под личный контроль решение этих задач.