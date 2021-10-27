Пять вузов из России вошли в репутационный рейтинг по версии THE

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Пять российских вузов вошли в репутационный рейтинг, подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE). Об этом говорится в распространенном в среду исследовании THE World Reputation Rankings 2022, охватывающем 202 вуза из 29 стран и регионов.

Наивысшую позицию из российских университетов, как и в прошлые годы, занял Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Он идет на 38-й строчке, на одну ниже, чем годом ранее.

В глобальном рейтинге Россию также представляют Высшая школа экономики (ВШЭ), Московский физико-технический институт (МФТИ) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Все три вуза идут в группе университетов с позициями от 126 до 150. Новосибирский государственный университет (НГУ) расположился в группе 151-175.

Как подчеркивают составители рейтинга, из российских вузов позиции удалось улучшить лишь ВШЭ, которая в прошлогоднем исследовании фигурировала в группе 151-175. Положение СПбГУ осталось неизменным, а позиции МФТИ и НГУ ухудшились. В прошлом году оба вуза были в группе 101-125.

Мировые лидеры и методика подсчета

Как и в прошлые годы, в рейтинге продолжают доминировать университеты США. Они занимают семь позиций в первой десятке. Первую строчку рейтинга вновь занял Гарвардский университет. Далее идут: Массачусетский технологический институт (США, 2), Оксфордский университет (Великобритания, 3), Стэнфордский университет (4), Кембриджский университет (Великобритания 5), американские Калифорнийский университет в Беркли (6), Принстонский университет (7), Йельский университет (8) и Калифорнийский технологический институт (9).

Замыкает топ-10 Университет Цинхуа из КНР, который впервые сумел пробиться в первую десятку репутационного рейтинга. Всего КНР представлена в исследовании 17 вузами, что также является рекордным показателем.

Репутационный рейтинг субъективен, в отличие от рейтинга "Лучшие университеты мира", который THE традиционно публикует осенью. Это объясняется тем, что он основывается лишь на академическом мнении, а не на объективных показателях деятельности вуза. В то же время, как подчеркивают авторы ежегодного анализа, репутация для университетов является чрезвычайно важной.

В этом году он составлен на основании 150 тыс. ответов почти 11 тыс. экспертов.