Дети составляют 9% из числа заболевших COVID-19 в Липецкой области

ТАСС, 27 октября. Медики в Липецкой области выявили коронавирус у 530 детей, 38 из них госпитализированы в ковидные стационары. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"Всего на сегодня у нас [в регионе] с подтвержденным ковидом 5 889 человек, из них 9% - дети. Из этого числа 38 детей госпитализированы", - сообщила представитель пресс-службы.

По ее данным, в настоящее время известно об одном ребенке, умершем в Липецкой области от ковида с начала пандемии, но у него также имелось много других заболеваний.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 61 072 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 53 195 человек, 1 988 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей. По данным на 27 октября, прививку от коронавируса сделали 487 850 человек, в том числе двукратно 432 442 человека, или 66,8% от плана по вакцинации 730 008 жителей Липецкой области (80% взрослого населения региона).

В Липецкой области введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от ковида не менее 80% сотрудников коллективов предприятий. Власти Липецкой области объявили с 30 октября по 7 ноября в регионе нерабочими днями, на этот период вводится система QR-кодов для посещения театров, филармонии и краеведческого музея, для заселения в гостиницы и санатории, закрываются торговые центры, предприятия сферы обслуживания, спортивные студии и косметические салоны и другие учреждения, разрешена работа продуктовых магазинов, аптек и ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.