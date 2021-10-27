Государственные ветклиники будут работать в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Государственные ветеринарные клиники Московской области продолжат работу в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, всего в регионе их будет открыто 82, сообщила в среду пресс-служба Минсельхоза региона.

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"Ветеринарные клиники Подмосковья продолжат оказывать ветеринарные услуги, направленные на сохранение жизни и здоровья животных в период с 28 октября по 7 ноября текущего года. На территории области будут открыты 82 государственных лечебно-профилактических отдела. Из них 3 подразделения для оказания неотложной ветеринарной помощи будут работать в круглосуточном режиме - в Мытищах, Коломне и Ногинске", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

В пресс-службе отметили, что при посещении государственных ветеринарных клиник необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также иметь перчатки и маску.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому на территории Московской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни.