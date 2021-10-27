Эксперт: повторное течение ковида в 70% случаев проходит с той же степенью тяжести

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Повторное течение заболевания ковидом у вновь заразившихся в 70% случаев проходит с той же степенью тяжести, что и в первый раз, при условии, что они не вакцинировались. Об этом в среду сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть. 70% людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.