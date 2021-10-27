ВЦИОМ: более половины россиян опасаются заразиться коронавирусом

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Более 50% россиян боятся заразиться коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные на пресс-конференции в Москве в среду.

Согласно исследованию, 52% опрошенных "в какой-то мере боятся" заболеть, а также переживают за здоровье близких, при этом 15% "очень боятся". 12% уверены, что ни с ними, ни с близкими ничего не случится, 12% также заявляют, что или они сами, или их близкие уже переболели ковидом, 7% не думают об этой проблеме.

С тезисом о том, что вакцинация - "личное дело каждого человека" - согласны 77% опрошенных, против высказались 20%. Кроме того, 73% согласны с тем, что призывать людей отказываться от прививки против коронавируса недопустимо, а 22% этим тезисом не согласны.

С утверждением о том, что призывы к отказу от прививки подвергают опасности жизни людей согласны 64%, не согласны 28% респондентов.

Опрос ВЦИОМ был проведен 24 октября, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек 18 лет и старше.