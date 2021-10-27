В Подмосковье ожидают рост числа автомобилей на дорогах в нерабочие дни

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Рост числа транспортных средств ожидается на дорогах Московской области в нерабочие дни. Водителей просят быть аккуратными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

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"Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов и пешеходов не терять бдительность в нерабочую неделю и ноябрьские праздники. Мы ожидаем рост числа транспорта на дорогах Подмосковья: многие поедут за город и на дачи, чтобы там провести время на самоизоляции. При таком увеличении транспорта возникает риск ДТП", - говорится в сообщении.

Министерство просит водителей быть аккуратными на дорогах, соблюдать требования дорожных знаков и не управлять автомобилем в нетрезвом состоянии.

Пешеходам рекомендуется в темное время суток носить световозвращающие элементы на одежде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому на территории Московской области с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни.