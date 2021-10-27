В Москве с 28 октября по 7 ноября школьники смогут пользоваться картой москвича

МОСКВА. 27 октября. /ТАСС/. Школьники в Москве смогут продолжать пользоваться карточкой москвича во время поездок на общественном транспорте с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Да, во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте", - сказали в штабе.

При этом с 8 ноября до улучшения ситуации с коронавирусом будет приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и граждан любого возраста с хроническими заболеваниями. Однако блокировка карт москвича не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка карт москвича будет проводиться уже после вакцинации первым компонентом либо если человек выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 786 570 случаев заражения, из них 5 789 за последние сутки. Выздоровели 1 572 825 человек, умерли 30 963. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в столице прошел 5 330 629 человек, коллективный иммунитет составляет 61,7%.