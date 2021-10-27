В Центре им. Гамалеи считают, что "Спутник V" получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Диалог со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о признании вакцины против нового коронавируса "Спутник V" построен, препарат может получить регистрацию в ближайшее время, считает руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Вопрос ВОЗ - это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен - понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".

Гущин также отметил, что около 70 стран фактически уже признали "Спутник V". "По факту, это [регистрация ВОЗ], скорее, будет иметь значение, наверное, для людей, которые много путешествуют. Для людей, которые мало путешествуют, самая главная задача сейчас - вакцинировать и защитить себя в России", - заключил он.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко после встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом 1 октября заявил, что все препятствия для регистрации "Спутника V" всемирной организацией устранены. На данный момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения 7 вакцин, на разных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, включая "Спутник V" и "Эпиваккорону".