{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев: информационные технологии все активнее применяются для вербовки боевиков

По данным секретаря Совета безопасности, в 2021 году в ЦФО арестовали денежные средства в общей сумме 67 млн рублей, которые предназначались для финансирования преступной деятельности

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Информационные технологии все активнее используются для вербовки боевиков, легализации преступных доходов, финансирования террористов. Об этом сообщил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центральной России.

"Все активнее информационные технологии используются для вербовки боевиков, легализации преступных доходов, финансирования террористической и экстремистской деятельности", - сказал он.

По данным Патрушева, только в 2021 году в ЦФО в рамках проведения финансового мониторинга наложены аресты на денежные средства в общей сумме 67 млн рублей, которые предназначались для финансирования такой преступной деятельности. Также было заблокировано свыше 12 тыс. материалов экстремистской направленности.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
Мишустин утвердил положение о подготовке и согласовании проекта генплана Сириуса
Согласно документу, при планировании размещения объектов необходимо учитывать особо охраняемые природные территории, а также памятники культурного наследия
Читать полностью