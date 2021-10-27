Процесс диспансеризации приостановили в челябинских больницах

ЧЕЛЯБИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Процесс диспансеризации и профосмотров приостановили на месяц в поликлиниках Челябинской области, чтобы усилить работу с амбулаторными пациентами с коронавирусом. Об этом журналистам сообщила в среду первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

"Мы остановили процесс диспансеризации и профосмотров, чтобы разгрузить поликлиники. Это дает возможность работать с амбулаторными больными. Сейчас диспансеризация и профосмотры в поликлиниках не проводятся временно. Пока на месяц, а дальше будем смотреть по развитию эпидемической ситуации", - сказала Гехт.

Ранее со ссылкой на первого заместителя губернатора сообщалось, что область находится на пике заражаемости коронавирусом.

По данным Минздрава Челябинской области на 27 октября, в регионе остаются свободными около 1,8% свободных коек для лечения пациентов с коронавирусом (при необходимости коечный фонд расширят). Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 108 739 случаев заражения коронавирусом (плюс 473 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Всего 89 388 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, продолжают лечение 13 907 человек.