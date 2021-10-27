В РФ в 2021 году по набору въехало в 16 раз больше узбекских мигрантов, чем в 2019 году

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. В 2021 году в Россию из Узбекистана в рамках организованного набора официально въехало 63 тыс. мигрантов - этот показатель в 16 раз превышает данные за 2019 год, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству РФ и Узбекистана.

"В этом году в рамках организованного набора официально из Узбекистана въехало 63 тыс. трудовых мигрантов - это почти в 16 раз больше, чем в доковидном 2019 году. Мы понимаем, что это организованный набор, это возможность убрать посредника, гарантированные места узбекским гражданам, которые приезжают на наши предприятия, которые нуждаются в этой рабочей силе", - сказал Решетников.

Министр также напомнил, что сегодня под кураторством Роструда реализуется пилот по привлечению граждан из Узбекистана для временного трудоустройства на стройках в РФ.