Суд в Москве 30 ноября рассмотрит иск Земфиры к Гришковцу

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы 30 ноября проведет слушания по иску певицы Земфиры Рамазановой к писателю Евгению Гришковцу с требованием компенсации более 1,5 млн рублей за высказывания относительно ее творчества в эфире канала "Дождь" (включен в реестр СМИ-иноагентов). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Слушания по иску назначены на 30 ноября в 15:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Изначально певица обратилась с иском в Центральный районный суд Калининграда, который вернул исковое заявление в связи с неподсудностью этому суду. Певица требует от писателя 1,5 млн рублей компенсации морального вреда за высказывания относительно ее творчества в эфире канала "Дождь" и опровержения.

По данным телеканала "Дождь", Земфира требует опровержения высказываний Гришковца в выпуске программы "Би Коз" от 27 мая относительно ее альбома "Бордерлайн". Сам писатель заявил, что сожалеет о своих резких высказываниях относительно творчества певицы и готов принести ей извинения.

В обоснование требований о компенсации морального вреда певица указала, что Гришковец, давая интервью ведущему программы "Би Коз", высказался оскорбительно о ней и ее творчестве, назвал ее "наркоманкой". Слова писателя, как указывает истец, негативно повлияли на ее репутацию и на отношение к ней близких, друзей и поклонников.