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Есть ли секс во время пандемии? Что показал опрос россиян
Есть ли секс во время пандемии? Что показал опрос россиян
Есть ли секс во время пандемии? Что показал опрос россиян
Есть ли секс во время пандемии? Что показал опрос россиян
Есть ли секс во время пандемии? Что показал опрос россиян

Есть ли секс во время пандемии? Что показал опрос россиян

© Ripio/ShutterStock/FOTODOM
Что допустимо и недопустимо в сексе? Где грань между флиртом и домогательством? Стоит ли запретить аборты? Публикуем самые интересные цифры и факты из опроса агентства "Михайлов и партнеры. Аналитика"

Коронавирус стал серьезным испытанием для нашей жизни. И конечно, затронул и ее романтическую сторону. Многим стало труднее выходить в свет и заводить знакомства. С другой стороны, люди чаще остаются дома, больше времени проводят в семейном кругу. Укрепляет ли это близость между супругами — или, наоборот, их раздражает постоянное мелькание партнера перед глазами?

Есть и более глобальные вопросы, которые пандемия ставит перед всем обществом. Каждый день страна теряет около тысячи человек. Это огромные цифры. Как восполнить эти потери от коронавируса? С учетом того, что в России население и без того не растет. Готовы ли россияне к ограничению абортов? Может быть, спасет пропаганда семейных ценностей? Или все дело в материальных вещах — льготах и другой господдержке?

К началу Всероссийской переписи населения агентство провело онлайн-опрос "Демография и секс: что думают 18+". В нем поучаствовали 2005 человек — в основном жители городов. ТАСС познакомился с опросом и увидел в нем несколько любопытных тенденций.

Для рождаемости важно и духовное, и мирское

В стране есть проблемы с количеством и составом населения — об этом говорят 88% опрошенных. Что с этим делать? Больше всего людей считают, что нужно принимать меры по снижению смертности — 89%. Больше половины соглашается, что необходимо снижать число разводов и внешнюю эмиграцию. При этом 71% — за меры по повышению рождаемости. А вот по поводу брака единства нет: примерно поровну тех, кто считает важным регистрировать отношения, и тех, кому это не важно.

Больше всего стимулирует людей все же экономическое поощрение: маткапитал на ребенка, льготные программы ипотеки и инфраструктура для воспитания детей. 43% считают, что молодой семье крайне нежелательно жить с родителями. Но немало и тех, кто видит проблему в отказе от семейных ценностей. 61% опрошенных полагают, что нужны меры по снижению числа разводов (хотя большинство и уверено, что развод допустим).

Аборты: ограничить, но не запрещать

Запрет абортов мог бы повлиять на рождаемость — так считают 27% участников опроса. Но почти половина опрошенных выступает за то, чтобы оставить их разрешенными. Но оставить их бесплатной опцией, доступной по ОМС, согласны уже только 32%. Мужчины при этом высказывались намного радикальнее, чаще отмечая необходимость введения ограничений на аборты.

Рука об руку с вопросом об абортах идет и тема контрацепции. Как предотвратить нежелательную беременность? Каждый пятый опрошенный (21%) не использует никаких методов контрацепции. В качестве аргумента для отказа наиболее часто (47%) упоминается доверие к своему партнеру. 8% считают контрацептивы бесполезными и вредными.

В целом вокруг методов контрацепции сохраняется много мифов. В том числе каждый третий уверен в недостаточной эффективности методов, каждый пятый — в том, что от оральных гормональных контрацептивов могут расти усы и увеличиваться вес, а каждый восьмой — что для предохранения от беременности и ЗППП после сексуального контакта достаточно просто зайти в душ.

Офлайн-знакомства не устарели, а служебные романы — да

Половина по-прежнему предпочитает традиционные места и способы знакомства: на отдыхе, в барах и кафе. В то же время почти столько же тех, кому удобно находить партнеров через интернет. А вот служебные романы встречаются реже. Особенно мало их среди молодых — только у 13%. Возможно, на это повлияло то, что завести отношения с коллегой сложнее — и здесь больше рисков.

Любопытно, что респонденты разошлись в понимании того, допустимы ли прикосновения в рабочей обстановке. 30% считают домогательством, когда кто-то дотрагивается в рабочей обстановке до любой части тела. 41% считает это флиртом, 17% — знаком внимания. А вот прикосновения к телу под одеждой домогательством считают уже 67%.

Онлайн-общение раскрепощает, но страдает безопасность

Почти половина респондентов (48%) обратили внимание на то, что люди стали общаться на тему секса онлайн. 32% признались, что иногда снимали собственные фото или видео эротического характера. При этом почти половина из них (46%) сохраняли снятое в компьютере, на гаджетах или в облачных хранилищах. 

Но вот риски, связанные с такого рода поведением, осознают далеко не все. 42% из тех, кто сохранял такие материалы, не устанавливали дополнительных паролей на папки с такими материалами. Слышали ли респонденты о скандалах, связанных со слитыми в Сеть интимными фотографиями звезд Голливуда? Вопрос открытый.

Норма в сексе — то, что комфортно обоим

Нормой можно считать все, на что согласны обе стороны, — так ответили 43%. Причем женщины намного чаще мужчин считают согласие важным (55% и 31% соответственно). А вот мужчины оказались более открытыми (по крайней мере на словах) — они чаще отмечали, что для них в сексе нормой является практически все (34% по сравнению с 16% у женщин).

Впрочем, некоторые сексуальные практики вызывают отторжение сильнее других. 22% считает неприемлемым насилие и принуждение, а 20% — различные БДСМ-практики, причем женщины упоминают об этом на порядок чаще мужчин. Только 5% категорически отвергают для себя гомосексуальные контакты, а 4% — групповой секс.

Влияние ковида: есть и что-то позитивное

61% участников исследования заметили влияние антиковидных ограничений на сексуальную жизнь. Треть из этой группы отметила, что сексуальная жизнь стала более активной. При этом в первую очередь люди стали отказываться от случайных знакомств. Выяснилось, что пандемия сказалась и на желании планировать беременность — 7% респондентов считают это одной из причин отказа от рождения детей.

 

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