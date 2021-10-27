Есть ли секс во время пандемии? Что показал опрос россиян

Коронавирус стал серьезным испытанием для нашей жизни. И конечно, затронул и ее романтическую сторону. Многим стало труднее выходить в свет и заводить знакомства. С другой стороны, люди чаще остаются дома, больше времени проводят в семейном кругу. Укрепляет ли это близость между супругами — или, наоборот, их раздражает постоянное мелькание партнера перед глазами?

Есть и более глобальные вопросы, которые пандемия ставит перед всем обществом. Каждый день страна теряет около тысячи человек. Это огромные цифры. Как восполнить эти потери от коронавируса? С учетом того, что в России население и без того не растет. Готовы ли россияне к ограничению абортов? Может быть, спасет пропаганда семейных ценностей? Или все дело в материальных вещах — льготах и другой господдержке?

К началу Всероссийской переписи населения агентство провело онлайн-опрос "Демография и секс: что думают 18+". В нем поучаствовали 2005 человек — в основном жители городов. ТАСС познакомился с опросом и увидел в нем несколько любопытных тенденций.

Для рождаемости важно и духовное, и мирское

В стране есть проблемы с количеством и составом населения — об этом говорят 88% опрошенных. Что с этим делать? Больше всего людей считают, что нужно принимать меры по снижению смертности — 89%. Больше половины соглашается, что необходимо снижать число разводов и внешнюю эмиграцию. При этом 71% — за меры по повышению рождаемости. А вот по поводу брака единства нет: примерно поровну тех, кто считает важным регистрировать отношения, и тех, кому это не важно.

Больше всего стимулирует людей все же экономическое поощрение: маткапитал на ребенка, льготные программы ипотеки и инфраструктура для воспитания детей. 43% считают, что молодой семье крайне нежелательно жить с родителями. Но немало и тех, кто видит проблему в отказе от семейных ценностей. 61% опрошенных полагают, что нужны меры по снижению числа разводов (хотя большинство и уверено, что развод допустим).