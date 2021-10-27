Есть ли секс во время пандемии? Что показал опрос россиян

Коронавирус стал серьезным испытанием для нашей жизни. И конечно, затронул и ее романтическую сторону. Многим стало труднее выходить в свет и заводить знакомства. С другой стороны, люди чаще остаются дома, больше времени проводят в семейном кругу. Укрепляет ли это близость между супругами — или, наоборот, их раздражает постоянное мелькание партнера перед глазами?
Есть и более глобальные вопросы, которые пандемия ставит перед всем обществом. Каждый день страна теряет около тысячи человек. Это огромные цифры. Как восполнить эти потери от коронавируса? С учетом того, что в России население и без того не растет. Готовы ли россияне к ограничению абортов? Может быть, спасет пропаганда семейных ценностей? Или все дело в материальных вещах — льготах и другой господдержке?
К началу Всероссийской переписи населения агентство провело онлайн-опрос "Демография и секс: что думают 18+". В нем поучаствовали 2005 человек — в основном жители городов. ТАСС познакомился с опросом и увидел в нем несколько любопытных тенденций.
Для рождаемости важно и духовное, и мирское
В стране есть проблемы с количеством и составом населения — об этом говорят 88% опрошенных. Что с этим делать? Больше всего людей считают, что нужно принимать меры по снижению смертности — 89%. Больше половины соглашается, что необходимо снижать число разводов и внешнюю эмиграцию. При этом 71% — за меры по повышению рождаемости. А вот по поводу брака единства нет: примерно поровну тех, кто считает важным регистрировать отношения, и тех, кому это не важно.
Больше всего стимулирует людей все же экономическое поощрение: маткапитал на ребенка, льготные программы ипотеки и инфраструктура для воспитания детей. 43% считают, что молодой семье крайне нежелательно жить с родителями. Но немало и тех, кто видит проблему в отказе от семейных ценностей. 61% опрошенных полагают, что нужны меры по снижению числа разводов (хотя большинство и уверено, что развод допустим).
Аборты: ограничить, но не запрещать
Запрет абортов мог бы повлиять на рождаемость — так считают 27% участников опроса. Но почти половина опрошенных выступает за то, чтобы оставить их разрешенными. Но оставить их бесплатной опцией, доступной по ОМС, согласны уже только 32%. Мужчины при этом высказывались намного радикальнее, чаще отмечая необходимость введения ограничений на аборты.
Рука об руку с вопросом об абортах идет и тема контрацепции. Как предотвратить нежелательную беременность? Каждый пятый опрошенный (21%) не использует никаких методов контрацепции. В качестве аргумента для отказа наиболее часто (47%) упоминается доверие к своему партнеру. 8% считают контрацептивы бесполезными и вредными.
В целом вокруг методов контрацепции сохраняется много мифов. В том числе каждый третий уверен в недостаточной эффективности методов, каждый пятый — в том, что от оральных гормональных контрацептивов могут расти усы и увеличиваться вес, а каждый восьмой — что для предохранения от беременности и ЗППП после сексуального контакта достаточно просто зайти в душ.
Офлайн-знакомства не устарели, а служебные романы — да
Половина по-прежнему предпочитает традиционные места и способы знакомства: на отдыхе, в барах и кафе. В то же время почти столько же тех, кому удобно находить партнеров через интернет. А вот служебные романы встречаются реже. Особенно мало их среди молодых — только у 13%. Возможно, на это повлияло то, что завести отношения с коллегой сложнее — и здесь больше рисков.
Любопытно, что респонденты разошлись в понимании того, допустимы ли прикосновения в рабочей обстановке. 30% считают домогательством, когда кто-то дотрагивается в рабочей обстановке до любой части тела. 41% считает это флиртом, 17% — знаком внимания. А вот прикосновения к телу под одеждой домогательством считают уже 67%.
Онлайн-общение раскрепощает, но страдает безопасность
Почти половина респондентов (48%) обратили внимание на то, что люди стали общаться на тему секса онлайн. 32% признались, что иногда снимали собственные фото или видео эротического характера. При этом почти половина из них (46%) сохраняли снятое в компьютере, на гаджетах или в облачных хранилищах.
Но вот риски, связанные с такого рода поведением, осознают далеко не все. 42% из тех, кто сохранял такие материалы, не устанавливали дополнительных паролей на папки с такими материалами. Слышали ли респонденты о скандалах, связанных со слитыми в Сеть интимными фотографиями звезд Голливуда? Вопрос открытый.
Норма в сексе — то, что комфортно обоим
Нормой можно считать все, на что согласны обе стороны, — так ответили 43%. Причем женщины намного чаще мужчин считают согласие важным (55% и 31% соответственно). А вот мужчины оказались более открытыми (по крайней мере на словах) — они чаще отмечали, что для них в сексе нормой является практически все (34% по сравнению с 16% у женщин).
Впрочем, некоторые сексуальные практики вызывают отторжение сильнее других. 22% считает неприемлемым насилие и принуждение, а 20% — различные БДСМ-практики, причем женщины упоминают об этом на порядок чаще мужчин. Только 5% категорически отвергают для себя гомосексуальные контакты, а 4% — групповой секс.
Влияние ковида: есть и что-то позитивное
61% участников исследования заметили влияние антиковидных ограничений на сексуальную жизнь. Треть из этой группы отметила, что сексуальная жизнь стала более активной. При этом в первую очередь люди стали отказываться от случайных знакомств. Выяснилось, что пандемия сказалась и на желании планировать беременность — 7% респондентов считают это одной из причин отказа от рождения детей.