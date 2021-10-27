Треть жителей Свердловской области приняли участие в переписи населения с начала кампании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Треть жителей Свердловской области приняли участие во Всероссийской переписи населения по состоянию на 27 октября, сообщили в среду в департаменте информационной политики региона со ссылкой на начальника отдела статистики населения и здравоохранения Свердловскстата Елену Мугинову.

"Перепись должна охватить всех людей, которые живут на территории региона, включая мигрантов и тех, кто приехал учиться из соседних регионов. Например, сегодня в исследовании приняли участие учащиеся Екатеринбургской православной духовной семинарии, где молодые люди учатся и живут по несколько лет", - цитирует департамент Мугинову. Она также отметила, что более 30% из принявших участие в переписи сделали это в онлайн-формате через портал Госуслуг.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, в отдаленных и труднодоступных районах она продлится до 20 декабря. Впервые она проводится в том числе в онлайн-формате: заполнить переписной лист в электронной форме с 15 октября по 8 ноября смогут порядка 100 млн граждан, имеющих учетную запись на госуслугах. В Свердловской области количество переписчиков и контролеров в 2021 году составляет 10,7 тыс. человек.