В России запустили "Школу общественной дипломатии" для малочисленных народов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новая образовательная программа для представителей коренных малочисленных народов России "Школа общественной дипломатии" запущена в РФ, сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в среду.

"Необходимо участие коренных малочисленных народов в международных, межгосударственных организациях, в выработке глобальной повестки для их устойчивого развития <...>. Это требует повышения <...> экспертного потенциала, правового гражданского самосознания", - сказал Баринов.

Он пояснил, что программа позволит выделить новых лидеров общественного мнения среди малочисленных народов и "напитать их необходимым объемом знаний и компетенций, который <...> пригодится и на муниципальном, и на региональном, и на федеральном уровне".

Проект реализуется ФАДН совместно с Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) министерства иностранных дел России и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Спонсором программы выступила компания "Норильский никель".

Этапы образовательной программы

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов пояснил, что образовательная программа будет состоять из трех этапов. Первый - дистанционный образовательный этап включает отборочное эссе и тематическое тестирование, а также общеобразовательные лекции и семинары. На втором этапе - также дистанционном - будут организованы тренинги по личностному росту, цикл специализированных лекций и мастер-классов, проектное моделирование. В финале планируется посещение государственных учреждений, ведомств, неправительственных организаций и знакомство с практиками их работы в сфере защиты прав коренных малочисленных народов. "Заключительная часть проводится на площадке МГИМО - это отраслевые тематические лекции, семинары, тренинги на развитие личных и профессиональных компетенций, деловые игры и панельные дискуссии", - добавил Торкунов.

Он уточнил, что трое финалистов, прошедших все этапы, получат гранты на участие в образовательных программах MBA (Международной бизнес академии) или программах ведущих вузов России.

Возможности для молодежи

По мнению президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григория Ледкова, новая программа - это возможность для молодежи из числа коренных малочисленных народов России получать профессиональные навыки в области дипломатии, муниципального и государственного управления. "Мы считаем, что это хороший вклад в будущее развитие общественного движения у нас в России", - отметил Ледков.