Рекультивацию мусорного полигона в курортном селе Кубани включили в федеральный проект

КРАСНОДАР, 27 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют рекультивировать законсервированный мусорный полигон в курортном селе Кабардинка под Геленджиком, где хранятся более 6,5 млн кубометров отходов за счет его включения в федеральный проект "Генеральная уборка". Об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам совещания с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

"Уже давно обсуждается вопрос ликвидации мусорного полигона в селе Кабардинка. Полигон пять лет не эксплуатируют для размещения мусора, но несмотря на то, что он законсервирован, объект представляет угрозу экологии. Там размещено свыше 6,5 млн кубометров отходов. На совещании приняли решение о рекультивации территории. По решению президента объект включили в федеральный проект "Генеральная уборка", - говорится в сообщении Кондратьева.

Уточняется, что решение принято на совещании с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Кондратьев отметил, что ликвидация таких опасных объектов имеет большое значение для Краснодарского края, так как регион является курортным и количество мусора растет.

Ранее сообщалось, что ежегодный объем мусора на Кубани достигает порядка 2,5 млн тонн, переработке на данный момент подвергается менее 10%, существует проблема наличия нелицензированных свалок. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что в рамках реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами приоритетной задачей является создание системы вторичной переработки мусора. Власти Краснодарского края намерены привлечь крупные госкорпорации для оказания помощи региону в реализации реформы обращения с отходами в части строительства мусороперерабатывающих заводов, если к тому не проявят интерес инвесторы.