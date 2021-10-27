Пострадавшую в ДТП с автобусом в Калмыкии транспортировали в Дагестан

ТАСС, 27 октября. Пассажирку автобуса, пострадавшую при столкновении "Неоплана" с грузовым автомобилем "Камаз" в Калмыкии и госпитализированную в республиканскую больницу в Элисте, в среду транспортировали вертолетом санавиации в Махачкалу, передает корреспондент ТАСС.

24 октября примерно в 01:30 мск на 264-м километре автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". Погибли шесть человек, включая ребенка, еще восемь пострадали, из них двое госпитализированы.

Вертолет санавиации транспортировал пострадавшую пассажирку автобуса в дагестанский Центр медицины катастроф, откуда женщину доставят в республиканскую клиническую больницу в Махачкале.

В пресс-службе республиканской больницы им. Жемчуева Калмыкии, где пострадавшую прооперировали, сообщили ТАСС, что состояние женщины оценивается как тяжелое. После ДТП она находилась в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 24 октября в республиканскую клиническую больницу в Махачкале был транспортирован пассажир автобуса, состояние которого врачи оценивали как средней степени тяжести. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Следственным управлением СК РФ по республике - по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц). Расследование уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Также следствием муниципального образования МВД России "Яшкульский" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем <...>, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").