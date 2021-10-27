В Петербурге отреставрируют особняк семьи Столыпиных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Особняк Л. Н. Симонова, также известный как особняк Столыпиных, в Петербурге будет отреставрирован за счет бюджетных средств, проект ремонтных работ был одобрен Главгосэкспертизой России. В минувшее воскресенье на крыше данного объекта культурного наследия произошел пожар.

"Санкт-Петербургский Центр государственной экспертизы рассмотрел документацию по реставрации объекта культурного наследия регионального значения "Особняк Л. Н. Симонова (Столыпиных)". По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы в среду.

Построенный в 1870-х годах двухэтажный дом первоначально принадлежал доктору медицины Л. Н. Симонову. В 1911 году особняк купил премьер-министр Российской империи Петр Столыпин, по заказу которого был надстроен третий этаж. После Октябрьского переворота в особняке разместилась школа-санаторий для больных сифилисом детей. В настоящее время в доме располагается частная школа, а также художественные мастерские.

Проект реставрации предусматривает восстановление лицевых и дворовых фасадов объекта культурного наследия, с восполнением утраченных элементов декора.

Ранее, 24 октября, в одной из мастерских в особняке начался пожар, повредивший мансарду и кровлю. На место происшествия выехали тридцать сотрудников пожарной службы на шести машинах, через три часа пожар был потушен. Сейчас рассматривается возможность установки в пострадавших помещениях тепловых пушек. Это оборудование должно ускорить просушку помещений после того, как их залили водой во время тушения пожара.