Первый в России IT-хакатон для учебных центров при вузах пройдет на Урале в ноябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Всероссийский хакатон "Хочу в IT" среди лицеистов специализированных учебно-научных центров (СУНЦ) - школ-интернатов при вузах для одаренных детей - впервые пройдет на Урале. Школьники будут решать задачи от IT-компаний или разрабатывать собственные проекты, лучшие команды отправятся на стажировку, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС основатель Детского IT-лагеря INNOCAMP, магистр управления образованием, кандидат социологических наук, финалист Всероссийского конкурса "Директор школы - 2015" Марат Рамазанов.

"У детей есть два трека. Первый - это выбрать задачу от компании, придумать решение и защитить это решение. И второй трек, если дети не выбирают задачу, они могут сделать выбор в пользу собственного проекта. Итогом всего мероприятия будет защита проектов, куда мы приглашаем представителей IT-компаний, и эти компании выберут ту или иную команду к себе на стажировку", - сказал Рамазанов.

Как отметила директор СУНЦ Уральского федерального университета Лариса Рожкова, хакатон для учащихся лицеев состоится впервые, местом проведения выбрана Свердловская область так как инициатором проведения соревнований выступил уральский центр. Соревноваться будут ученики 8-10 классов из нескольких лицеев страны, учебные заведения представят по две команды из пяти человек. Мероприятие пройдет в гибридном формате, для очного участия на Урал приедут 60 детей, организаторы рассчитывают, что еще 40-60 человек примут участие в мероприятии онлайн.

Соревнования пройдут в лагере "Исетские зори". "Для нас это очень удобно, потому что сейчас, когда мы все находимся в режиме ограничений, мы имеем возможность привезти туда ребят без выхода с территории, сдав ПЦР-тесты, проводить уже событие, в такой изоляции. <...> Хотелось бы сделать такое мощное интересное событие, где ребята будут иметь возможность посоревноваться вместе, поработать над серьезными практическими задачами, решать их и почувствовать свои возможности, свои силы", - добавила Рожкова.

С 1 по 7 ноября 2021 года впервые на Урале пройдет Всероссийский хакатон "Хочу в IT" среди всех специализированных учебно-научных центров России. В дни осенних каникул лицеисты пройдут обучение по IT-дисциплинам: программирование, дизайн и проектирование интерфейсов, интернет-маркетинг и управление IT-разработкой.