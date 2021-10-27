Ростовские власти сообщили о сокращении площади орошаемых полей из-за маловодья на Дону

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Маловодье на Дону, наблюдаемое с 2007 года, привело к сокращению орошаемых сельскохозяйственных площадей в Ростовской области почти в два раза - с 420 тыс. га до 231 тыс. га. Об этом сообщила замминистра природных ресурсов и экологии региона Наталья Ковтун в ходе V Всероссийского водного конгресса в среду.

"Ростовская область расположена в засушливой зоне, длительный период низкой водности привел к сокращению орошаемых площадей, подводимых под сельскохозяйственные культуры, и в настоящее время площадь орошаемых территорий составляет 231 тыс. га, при используемых ранее 420 тыс. га", - сказала она.

По ее словам, кроме того, из-за низкой водности в реке меняется и экосистема водных объектов нижнего Дона. Ковтун добавила, что маловодье также ставит под угрозу водоснабжение населения восточных районов Ростовской области, где проживают более 140 тыс. человек. "Подземную воду использовать нельзя, там высокий уровень содержания соли, вода подается по магистральному каналу из Цимлянского водохранилища, а мы не можем дать тот заявленный объем в достаточных количествах", - сказала замминистра.

В Ростовской области реализуется программа по восстановлению реки Дон, в рамках которой власти займутся технологическим перевооружением систем орошения. "Сегодня в области достаточный, большой резерв неорошаемых земель, и одно из направлений дорожной карты - технологическое перевооружение мелиоративных систем в целях национального использования", - сообщила Ковтун.

О маловодье на Дону

С 2007 года в бассейне реки Дон наблюдается маловодье, значительно сказавшееся на наполненности Цимлянского водохранилища, уровень воды в водоеме был охарактеризован как "рекордно низкий". Также проблемы экосистемы реки Дон повлияли на транспортную и сельскохозяйственную отрасли Ростовской области. Как сообщал сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, экологическое состояние водной системы Дона представляет угрозу качеству жизни людей, экономике и природе Придонья. Вместе с тем, на сегодняшний день правительством разработан план по восстановлению реки.