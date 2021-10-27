Ректор МГИМО заявил о планах готовить лидеров, отстаивающих интересы своих народов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. МГИМО в рамках Всероссийской конкурсной образовательной программы "Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии" планирует подготовить группу лидеров, профессионально отстаивающих интересы своих народов как в стране, так и на международных площадках. Об этом сообщил в среду ректор университета, академик РАН Анатолий Торкунов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту программы.

"Участие в данной образовательной программе абсолютно вписывается в нашу профессиональную деятельность, которой мы занимаемся десятилетиями. Программа разработана для того, чтобы вырастить грамотных, умных, умеющих отстаивать интересы коренных народов профессионально и на высоком уровне людей", - сказал он. По словам академика, для россиян, как и для международного общества в целом сохранение культурного наследия коренных народов Севера имеет чрезвычайную ценность.

Кроме того, Торкунов обратил внимание на то, что тема защиты интересов коренных малочисленных народов вызывает большой интерес у ученых и студентов МГИМО, и вуз стремится внести свой вклад на этом направлении. На площадке университета состоится третий, заключительный этап открывающейся программы, который будет включать отраслевые тематические лекции, семинары, тренинги на развитие личных и профессиональных компетенций. Первый два этапа пройдут в дистанционном формате: участников ждут отборочные эссе и тематическое тестирование, а также различные тренинги, лекции и семинары.

Ректор МГИМО отметил, что три победителя по итогам конкурса получат гранты на прохождение обучения по программам МВА или в магистратуре ведущих вузов России. При этом финалисты получат соответствующие сертификаты на дополнительное обучение по онлайн-программам российских университетов и на прохождение интенсивных курсов по обучению иностранным языкам.

"Мы постараемся сделать так, чтобы это все-таки имело достаточно массовый характер. Но победители - это уже элита, это те, кто проявит себя как наиболее заинтересованные, профессионально готовые люди, которые затем способны будут представлять коренные народы и на важных международных площадках, и отстаивать свои интересы в России", - добавил он.