На Ставрополье отремонтировали построенную 40 лет назад площадь около Дома культуры

ПЯТИГОРСК, 27 октября. /ТАСС/. Площадь около Дома Культуры в Солнечнодольске Ставропольского края, построенную 40 лет назад, отремонтировали по национальному проекту. Там уложили новую брусчатку, отремонтировали сцену, установили малые архитектурные формы, сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров.

"Нынешней осенью Солнечнодольск - одно из самых популярных мест на Ставрополье. Помог этому международный арт-фестиваль "Культурный код", который превратил поселок почти что в музей искусства под открытым небом. <...> недавно здесь завершили реконструкцию площади около Дома Культуры. Ей, как и самому зданию, 40 лет, выглядела эта территория не очень", - написал Владимиров в "Инстаграме".

Он отметил, что для жителей Солнечнодольска - это значимый проект благоустройства общественной территории. Именно на площади Дома культуры проходят практически все поселковые праздники и торжества.