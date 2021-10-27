Власти Северной Осетии отметили, что больницы региона обеспечены медицинским кислородом

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 октября. /ТАСС/. Очередная поставка медицинского кислорода в Северную Осетию состоялась в среду утром и накануне вечером. Больницы обеспечены кислородом для лечения пациентов с коронавирусом в достаточном количестве, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

"Кислород в медорганизациях республики на данный момент в достаточном количестве - вчера и сегодня утром состоялась очередная поставка. На завтрашний день поставщики также подтвердили объемы новой поставки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, медицинские организации продолжают госпитализацию пациентов с подозрением на COVID-19, имеется резерв коечных мест.

Ранее на аппаратном совещании сообщалось, что больницам Северной Осетии нужно дополнительно семь тонн кислорода до нормы.