Медики из трех регионов помогают врачам Владимирской области в борьбе с коронавирусом

ВЛАДИМИР, 27 октября. /ТАСС/. Медицинские работники из Новосибирской, Смоленской областей и Ставропольского края приступили к работе в клиниках Владимирской области. Об этом в среду сообщается на сайте администрации региона.

26 октября на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе c коронавирусом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что по поручению президента в 31 федеральном учреждении, подведомственном Минздраву России, сформированы бригады, которые направлены для работы в регионы.

"Минздрав России направил во Владимирскую область медиков из Новосибирской, Смоленской областей и Ставропольского края для лечения пациентов с коронавирусом. Они прибыли 25 и 26 октября и уже начали оказывать консультативную и лечебную помощь в ковидных госпиталях областной клинической больницы и городской клинической больницы №5 г. Владимира", - говорится в сообщении.

По данным администрации области, в регион прибыли восемь медработников: три врача-анестезиолога-реаниматолога, пульмонолог, инфекционист и три медицинских работника среднего звена. Они будут помогать владимирским коллегам до середины ноября.

Министерство здравоохранения РФ в сентябре октябре организовало выезды медицинских бригад в 18 регионов. Сейчас они работают не только во Владимирской, но и в Курской, Оренбургской и Псковской областях, в Забайкальском крае.

Это не первый приезд во Владимирскую область медиков из других регионов в период пандемии новой коронавирусной инфекции. В июне и декабре прошлого года в регион приезжали медработники из Москвы, Московской области и Башкирии. По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 61 528 случаев заболевания, в том числе 315 - за последние сутки. Выздоровели 52 328 человек, отмечено 2 200 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошел 361 221 житель области, второй - 338 067. Уровень коллективного иммунитета составляет 34,6%.