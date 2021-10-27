Голикова заявила о негативной ситуации с распространением ковида в России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России наметилась негативная ситуация с волной распространения ковида и призвала соблюдать все ограничительные меры в нерабочие дни, чтобы сбить ее.

"Впереди у нас с вами нерабочие дни, пожалуйста, примите все меры безопасности для себя и своих близких с тем, чтобы мы имели возможность ограничиться теми нерабочими днями, которые у нас объявлены в Российской Федерации. И сбить ту волну, которая сейчас у нас негативная по распространению ковида наметилась, а это, как вы понимаете, полностью зависит от нас с вами", - сказала она в среду на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Ранее вице-премьер отмечала, что сейчас в России фиксируется большой рост заболевших и высокий показатель смертности.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 8 352 601 случай заражения, выздоровели 7 242 735 человек, умерли 233 898. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно из-за ситуации с пандемией коронавируса. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше.