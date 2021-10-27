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Эксперт считает, что новый штамм коронавируса AY.4.2 не опасней исходного дельта-штамма

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин отметил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает хорошие данные по защите от различных мутаций

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса AY.4.2 не является более опасным, чем дельта-штамм, подвидом которого он является. Нет достоверных данных о том, что он лучше распространяется или иммунитет не может его нейтрализовать, сообщил в среду руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

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"AY.4.2 - это фактически одна из дочерних линий, <...> то есть это две дополнительные мутации, которые имеет "дельта". <...> Для нас сейчас это не важно, это не страшно. Мы сейчас не имеем никакого факта, чтобы говорить, что этот вариант действительно лучше распространяется или быстрее. <...> Мы сейчас не можем говорить, что это хоть сколько-то нам угрожает. Опять же, нет никаких данных, которые говорили бы о том, что этот вариант способен уходить от существующего иммунитета", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".

Гущин пояснил, что эти мутации обычно влияют на один или два вида антител, которые вырабатываются в организме человека для нейтрализации вируса, однако разновидностей действующих антител гораздо больше. "Эти единичные замены [в вирусе], они могут повлиять на взаимодействие конкретного одного и двух видов антител, которые есть у человека, но человек вырабатывает десятки различных антител, которые блокируют вирус. Поэтому на самом деле эти единичные замены не столь критичны, чтобы говорить о том, что вирус теперь полностью уходит от иммунитета", - рассказал он.

Эксперт также отметил, что в целом вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает хорошие данные по защите от различных мутаций. "У нас сейчас уже вышло несколько публикаций российских по эффективности вакцины, в том числе, аргентинские данные по эффективности. И те, и другие говорят о том, что у нас, действительно, очень высокая эффективность вакцинации. Мы имеем очень хорошее формирование антител, но самое главное, что мы имеем высокую протективность. То есть люди, которые получают "Спутник", по меньшей мере в шесть раз снижают вероятность заболеть, в 10 раз снижают вероятность быть госпитализированными и в 20 раз снижают вероятность умереть", - сказал ученый.

"Фактически эффективность защиты от смерти на уровне выше 95%, защита от госпитализации на уровне 90% и защиты от клинически выраженного заболевания на уровне 80-85%", - отметил Гущин, уточнив, что речь идет о защите от дельта-штамма коронавируса.

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