Эксперт считает, что новый штамм коронавируса AY.4.2 не опасней исходного дельта-штамма

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса AY.4.2 не является более опасным, чем дельта-штамм, подвидом которого он является. Нет достоверных данных о том, что он лучше распространяется или иммунитет не может его нейтрализовать, сообщил в среду руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"AY.4.2 - это фактически одна из дочерних линий, <...> то есть это две дополнительные мутации, которые имеет "дельта". <...> Для нас сейчас это не важно, это не страшно. Мы сейчас не имеем никакого факта, чтобы говорить, что этот вариант действительно лучше распространяется или быстрее. <...> Мы сейчас не можем говорить, что это хоть сколько-то нам угрожает. Опять же, нет никаких данных, которые говорили бы о том, что этот вариант способен уходить от существующего иммунитета", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".

Гущин пояснил, что эти мутации обычно влияют на один или два вида антител, которые вырабатываются в организме человека для нейтрализации вируса, однако разновидностей действующих антител гораздо больше. "Эти единичные замены [в вирусе], они могут повлиять на взаимодействие конкретного одного и двух видов антител, которые есть у человека, но человек вырабатывает десятки различных антител, которые блокируют вирус. Поэтому на самом деле эти единичные замены не столь критичны, чтобы говорить о том, что вирус теперь полностью уходит от иммунитета", - рассказал он.

Эксперт также отметил, что в целом вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает хорошие данные по защите от различных мутаций. "У нас сейчас уже вышло несколько публикаций российских по эффективности вакцины, в том числе, аргентинские данные по эффективности. И те, и другие говорят о том, что у нас, действительно, очень высокая эффективность вакцинации. Мы имеем очень хорошее формирование антител, но самое главное, что мы имеем высокую протективность. То есть люди, которые получают "Спутник", по меньшей мере в шесть раз снижают вероятность заболеть, в 10 раз снижают вероятность быть госпитализированными и в 20 раз снижают вероятность умереть", - сказал ученый.

"Фактически эффективность защиты от смерти на уровне выше 95%, защита от госпитализации на уровне 90% и защиты от клинически выраженного заболевания на уровне 80-85%", - отметил Гущин, уточнив, что речь идет о защите от дельта-штамма коронавируса.