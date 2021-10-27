На границе с Финляндией российские таможенники пресекли попытку вывоза зубов динозавров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Сотрудники Выборгской таможни на пропускном пункте на границе с Финляндией изъяли незадекларированные зубы и когти динозавров, а также плиты с древними моллюсками. В отношении перевозчика нелегального груза было возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в среду в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Сотрудники таможенного поста МАПП Брусничное Выборгской таможни в ходе проведения таможенного контроля грузового транспортного средства с прицепом выявили факт перемещения незадекларированных по установленной форме предметов коллекционирования. <…> В отношении перевозчика было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию", - рассказали в пресс-службе.

По прибытии на таможенный пункт водитель грузовика предоставил таможенникам транспортные и коммерческие документы, в которых значилась реплика окаменелого черепа саблезубой кошки, 29 известняковых плит, а также 394 единицы когтей и зубов динозавров. В ходе проверки в транспорте были обнаружены незадекларированные и неучтенные четыре плиты с окаменелыми древними моллюсками, а также 51 экземпляр зубов и когтей динозавров. Специалисты экспертной службы определили, что задержанные при попытке нелегального вывоза палеонтологические находки являются редкими коллекционными образцами, которые представляют интерес для науки и относятся к культурным ценностям, отметили в пресс-службе таможни.