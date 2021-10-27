Голикова опасается ухода врачей из профессии из-за выгорания за время пандемии

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Врачи больше других групп населения подвержены последствиям ковида, что может стать причиной их ухода из профессии из-за выгорания во время работы в пандемию. В настоящее время наблюдается "отрицательный баланс" по притоку кадров в здравоохранение, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду.

"Достаточно большому количеству наших врачей пришлось [получать] дополнительное образование для того, чтобы уходить работать в красные зоны. <…> Врачи, которые сегодня работают, и медицинский персонал, который сегодня работает в красной зоне, кратно подвержены последствиям ковида. И я не исключаю, что коллеги просто будут уходить из профессии, потому что происходит профессиональное выгорание", - сказала она на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Голикова добавила, что в настоящее время в сфере здравоохранения наблюдается "отрицательный баланс" по притоку кадров.

Ранее вице-премьер РФ отмечала, что основной проблемой здравоохранения в стране является дефицит кадров. Именно этот фактор во многих регионах определяет уровень доступности медицинской помощи.