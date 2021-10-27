Какие страны ужесточают ограничения из-за коронавируса, а какие отменяют

Некоторые государства Восточной и Западной Европы вводят новые ограничения из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией. Жесткий карантин уже действует в Латвии, новые антикоронавирусные меры объявили власти Болгарии, Румынии и Украины.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

В России, где уже две недели число новых случаев заражения COVID-19 превышает 30 тыс. в сутки, с 30 октября по 7 ноября будет действовать период нерабочих дней, а в ряде регионов введены жесткие ограничения, предполагающие, в частности, закрытие на это время кафе, непродовольственных магазинов и других заведений массового скопления граждан.

При этом в странах американского региона и некоторых государствах Азии на фоне заметного снижения заболеваемости происходит ослабление ограничений, в том числе для прибывающих из-за рубежа иностранных граждан.

ТАСС проанализировал, в каких странах за последнее время санитарные меры были усилены, а где, наоборот, их ослабили.

Локдаун

Жесткий локдаун, который будет действовать до 15 ноября, введен в Латвии , где темпы распространения инфекции вышли на самый высокий за весь период пандемии уровень. На время ограничений могут работать только магазины с товарами первой необходимости, действует комендантский час с 20:00 до 05:00. Кроме того, с 11 октября до 11 января 2022 года в Латвии объявлен режим чрезвычайного положения. По словам премьер-министра республики Кришьяниса Кариньша, даже после снятия карантина ограничения "в той или иной форме" будут сохраняться для непривитых граждан. К настоящему времени полный курс вакцинации прошли около 44% жителей Латвии.

, где темпы распространения инфекции вышли на самый высокий за весь период пандемии уровень. На время ограничений могут работать только магазины с товарами первой необходимости, действует комендантский час с 20:00 до 05:00. Кроме того, с 11 октября до 11 января 2022 года в Латвии объявлен режим чрезвычайного положения. По словам премьер-министра республики Кришьяниса Кариньша, даже после снятия карантина ограничения "в той или иной форме" будут сохраняться для непривитых граждан. К настоящему времени полный курс вакцинации прошли около 44% жителей Латвии. Возможность введения полного локдауна рассматривают и власти Болгарии, где заболеваемость и смертность также достигла максимума, а полный курс вакцинации прошли менее 20% жителей. По данным Минздрава, около 90% заболевших и умерших не были вакцинированы. Сейчас в стране для входа в учреждения, крупные магазины, театры, музеи, предприятия общественного питания и другие общественные места в закрытых помещения требуется сертификат о полной вакцинации, о перенесенном заболевании или отрицательном результате ПЦР-теста (действителен 72 часа). Большинство школ переведены на дистанционное обучение.

В красной зоне

В Румынии на фоне резкого роста темпов распространения инфекции магазины перешли на режим работы с 05:00 до 21:00, кафе и рестораны также должны закрываться не позднее девяти часов вечера, а бары, клубы и дискотеки вообще закрыты. Для прохода в торговые центры, административные учреждения и частные здания, где находятся более 50 человек, в кинотеатры и концертные залы, которые могут быть заполнены только на 30%, а также гостиницы, необходим зеленый сертификат, свидетельствующий о том, что его владелец сделал прививку или переболел COVID-19. Право перемещаться после 22:00 также имеют лишь обладатели таких сертификатов.

на фоне резкого роста темпов распространения инфекции магазины перешли на режим работы с 05:00 до 21:00, кафе и рестораны также должны закрываться не позднее девяти часов вечера, а бары, клубы и дискотеки вообще закрыты. Для прохода в торговые центры, административные учреждения и частные здания, где находятся более 50 человек, в кинотеатры и концертные залы, которые могут быть заполнены только на 30%, а также гостиницы, необходим зеленый сертификат, свидетельствующий о том, что его владелец сделал прививку или переболел COVID-19. Право перемещаться после 22:00 также имеют лишь обладатели таких сертификатов. В красной зоне с ближайшей субботы окажется большая часть территории Украины , когда к восьми областям с максимально строгими эпидемическими ограничениями добавятся еще семь. Там продовольственные и непродовольственные магазины, киоски, гипермаркеты будут работать из расчета один человек на 10 кв. м при наличии у посетителей отрицательного результата ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации. Существенно ограничена работа баров, ресторанов и кафе. Уровень вакцинации на Украине один из самых низких в Европе - полный курс прошли менее 17% жителей.

, когда к восьми областям с максимально строгими эпидемическими ограничениями добавятся еще семь. Там продовольственные и непродовольственные магазины, киоски, гипермаркеты будут работать из расчета один человек на 10 кв. м при наличии у посетителей отрицательного результата ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации. Существенно ограничена работа баров, ресторанов и кафе. Уровень вакцинации на Украине один из самых низких в Европе - полный курс прошли менее 17% жителей. Новые ограничения вступили в силу в Эстонии , которая, по словам спикера парламента Юри Ратаса, находится на грани катастрофы из-за распространения коронавирусной инфекции. По решению властей непривитые жители даже при наличии отрицательного теста на COVID-19 больше не будут допускаться в ряд общественных мест, включая спортклубы, заведения общепита, театры, кино, спа и др. Ограничения, нацеленные прежде всего на непривитых граждан, вводятся и Литве , где полный курс вакцинации прошли около половины жителей.

, которая, по словам спикера парламента Юри Ратаса, находится на грани катастрофы из-за распространения коронавирусной инфекции. По решению властей непривитые жители даже при наличии отрицательного теста на COVID-19 больше не будут допускаться в ряд общественных мест, включая спортклубы, заведения общепита, театры, кино, спа и др. Ограничения, нацеленные прежде всего на непривитых граждан, вводятся и , где полный курс вакцинации прошли около половины жителей. Паспорта вакцинации введены не только в европейских странах, но и в Марокко . Их наличие обязательно для входа в гостиницы и на туристические объекты, посещения ресторанов и кафе, доступа в закрытые общественные пространства, места для торговли, спортивные залы и хаммамы. Документ также необходим для поездок внутри страны и выезда за рубеж. Полную вакцинацию в Марокко прошли около 60% жителей.

. Их наличие обязательно для входа в гостиницы и на туристические объекты, посещения ресторанов и кафе, доступа в закрытые общественные пространства, места для торговли, спортивные залы и хаммамы. Документ также необходим для поездок внутри страны и выезда за рубеж. Полную вакцинацию в Марокко прошли около 60% жителей. Новые правила для прибывающих из-за рубежа авиапассажиров ввели власти США: с 8 ноября иностранцы перед посадкой в самолет должны будут подтвердить, что полностью привиты от коронавируса зарегистрированными в стране препаратами. В ряде американских штатов власти ввели обязательную вакцинацию для муниципальных служащих, полицейских, медиков и представителей ряда других профессий. Кроме того, вакцинация является обязательной для военнослужащих. К настоящему времени полный курс прошли около 59% жителей.

Ослабление ограничений в Латинской Америке

К постепенному ослаблению ограничительных мер приступают регионы Канады . С 25 октября в самой густонаселенной провинции Онтарио кафе, ресторанам, казино, парикмахерским и спортивным залам разрешено использовать свои помещения на 100% (сейчас в них могут находиться не более 50% от заявленного числа посетителей) при условии, что клиенты при входе будут предъявлять паспорта вакцинации. С 15 ноября аналогичные меры коснутся всех ночных клубов. Предполагается, что при благоприятной эпидемической ситуации в период с января по март будущего года санитарные паспорта и масочный режим могут быть полностью отменены. В настоящее время в Канаде полностью вакцинированы около 78% жителей, причем для ряда профессий вакцинация является обязательной.

. С 25 октября в самой густонаселенной провинции Онтарио кафе, ресторанам, казино, парикмахерским и спортивным залам разрешено использовать свои помещения на 100% (сейчас в них могут находиться не более 50% от заявленного числа посетителей) при условии, что клиенты при входе будут предъявлять паспорта вакцинации. С 15 ноября аналогичные меры коснутся всех ночных клубов. Предполагается, что при благоприятной эпидемической ситуации в период с января по март будущего года санитарные паспорта и масочный режим могут быть полностью отменены. В настоящее время в Канаде полностью вакцинированы около 78% жителей, причем для ряда профессий вакцинация является обязательной. В столичном округе Бразилии на фоне устойчивого снижения заболеваемости решено отменить требование носить маски на открытом воздухе, однако в помещениях и на транспорте они будут по-прежнему обязательными. Также полностью восстановлено очное обучение в государственных школах, которые были закрыты с марта 2020 года по июнь 2021 года, а с июля ученики могли посещать школы небольшими группами по очереди. При этом привиты в стране около 56% жителей.

на фоне устойчивого снижения заболеваемости решено отменить требование носить маски на открытом воздухе, однако в помещениях и на транспорте они будут по-прежнему обязательными. Также полностью восстановлено очное обучение в государственных школах, которые были закрыты с марта 2020 года по июнь 2021 года, а с июля ученики могли посещать школы небольшими группами по очереди. При этом привиты в стране около 56% жителей. Власти Аргентины , где вакцинацию прошли 58% жителей, отменили квоты на въезд и другие ранее действовавшие ограничения для иностранных авиапассажиров. Те из них, кто завершил курс вакцинации у себя в стране, по-прежнему должны будут делать ПЦР-тест перед посадкой в самолет, но освобождаются от повторного тестирования по прибытии в Аргентину.

, где вакцинацию прошли 58% жителей, отменили квоты на въезд и другие ранее действовавшие ограничения для иностранных авиапассажиров. Те из них, кто завершил курс вакцинации у себя в стране, по-прежнему должны будут делать ПЦР-тест перед посадкой в самолет, но освобождаются от повторного тестирования по прибытии в Аргентину. В Чили (вакцинировано 80% населения) тест для привитых иностранцев сохраняется, однако они освобождаются от обязательного пятидневного карантина.

Стабилизация в Азии