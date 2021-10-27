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Путин назначил Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка

На этой должности она сменила Анну Кузнецову, которая перешла в Госдуму
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на сайте Кремля.

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"Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет", - говорится в документе.

Мария Львова-Белова - многодетная мать, она является учредителем пензенской автономной некоммерческой организации помощи людям с инвалидностью "Квартал Луи" и членом президиума генерального совета "Единой России". В Совете Федерации она с 2020 года представляет Пензенскую область. Она также является выпускницей четвертого потока в так называемой школе губернаторов.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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