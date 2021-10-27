Путин назначил Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на сайте Кремля.

"Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет", - говорится в документе.

Мария Львова-Белова - многодетная мать, она является учредителем пензенской автономной некоммерческой организации помощи людям с инвалидностью "Квартал Луи" и членом президиума генерального совета "Единой России". В Совете Федерации она с 2020 года представляет Пензенскую область. Она также является выпускницей четвертого потока в так называемой школе губернаторов.