В Липецкой области откроют 13 пунктов для выдачи QR-кодов

ТАСС, 27 октября. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов распорядился открыть в торговых центрах 13 пунктов для регистрации жителей региона на сайте "Госулуги" и получения сертификатов о вакцинации против ковида с QR-кодом. Спрос на услугу вызван введением в регионе системы QR-кодов для входа во многие учреждения региона, сообщила в среду пресс-служба администрации Липецкой области.

"Игорь Артамонов поручил открыть дополнительные пункты выдачи сертификатов о вакцинации от COVID-19. Дополнительные точки регистрации на портале госуслуг и распечатывания сертификатов о вакцинации откроются по поручению губернатора. Всего их будет 13, по одной в Ельце и Грязях, 11 - в Липецке. Они будут работать на территории торговых центров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дополнительные пункты в ближайшие дни откроются в торговых центрах в Ельце ("Ваш Дом"), Грязях ("Айсберг"), Липецке ("Москва", "LСИТИ", "Ривьера", "Армада", "Европа" на улице Советской и "Европа" на улице Стаханова, "Октябрьский") и других.

Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации Липецкой области, ранее услуга по регистрации на сайте "Госуслуги" и распечатывании QR-кодов вакцинированным предоставлялась в многофункциональных центрах и в центрах "Мои документы", но в последние три дня в них приходят сотни человек, образовываются большие очереди. Также для решения проблемы будут привлечены волонтеры, которые будут помогать пришедшим регистрироваться на портале "Госуслуги" и распечатывать сертификаты о прохождении вакцинации.

В Липецкой области с 11 октября была введена в тестовом режиме система QR-кодов для посещения учреждений общественного питания, с 25 октября она стала обязательной для входа в ряд торговых центров, заведений общественного питания, салонов красоты, саун, бассейнов, спортивных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных и культурных мероприятий и других мест. В регионе введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от ковида не менее 80% сотрудников коллективов предприятий.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 61 072 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 53 195 человек, 1 988 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.

По данным на 27 октября, прививку от коронавируса сделали 487 850 человек, в том числе двукратно 432 442 человека, или 66,8% от плана по вакцинации 730 008 жителей Липецкой области (80% взрослого населения региона). С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни.