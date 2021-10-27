Два рейса "Аэрофлота" Москва-Шанхай приостановят из-за COVID-19 на борту

ШАНХАЙ, 27 октября. /ТАСС/. Главное управление гражданской авиации Китая приостановит в ноябре выполнение авиакомпанией "Аэрофлот" двух рейсов SU-208 по маршруту Москва-Шанхай из-за выявления инфицированных на борту. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

Полеты по данному маршруту для авиакомпании будут приостановлены с 1 ноября. Соответствующее решение было принято после того, как у восьми пассажиров, прилетевших 15 октября рейсом SU-208 в Шанхай из Москвы, тест на COVID-19 показал положительный результат.

Согласно положению Главного управления гражданской авиации Китая, регламентирующему международное авиасообщение, если у пяти и более пассажиров после въезда тест на нуклеиновую кислоту показал положительный результат, то ведомство ограничивает авиасообщение на данном маршруте на две недели. Если COVID-19 подтверждается у 10 и более пассажиров, то сообщение приостанавливается на четыре недели. Однако конкретный график полетов корректируется в зависимости от эпидемиологической ситуации и требований местных регулирующих органов.