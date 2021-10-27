В Петербурге для ВШЭ проведут комплексную реконструкцию Женского патриотического института

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Ансамбль зданий Женского патриотического института в центре Петербурга, действовавшего с 1813 по 1918 год, комплексно реконструируют для нужд НИУ ВШЭ. По итогу рассмотрения исправленной документации Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реализацию проекта.

"Главгосэкспертиза России повторно рассмотрела проектно-сметную документацию на реконструкцию в Санкт-Петербурге зданий, в которых разместится учебный корпус Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (ВШЭ). По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - рассказали в пресс-службе.

В 1813 году участницы Женского патриотического общества организовали училище для дочерей офицеров российской армии, оставшихся сиротами после Наполеоновских войн. Для этих целей был выкуплен двухэтажный особняк конца XVIII века. За последующие десятилетия для нужд Патриотического института был отстроен целый квартал зданий между 9-й и 10-й линиями Васильевского острова. С 1831 года в течение трех лет здесь преподавал Николай Гоголь, а в 1924 году, после того как в комплексе зданий разместили Энергетический техникум, здесь учился писатель Даниил Хармс.

В 2012 году ансамбль был передан Высшей школе экономики. За последние девять лет на территории бывшего Патриотического института был проведен ряд восстановительных работ. В рамках одобренного Главгосэкспертизой проекта предполагается провести комплексную реконструкцию всех зданий на историческом участке.

Согласно документации, для размещения аудиторий ВШЭ планируется отреставрировать Главный, Служебный и Южный корпуса. В последнем кроме учебных помещений разместится библиотека. Бывший лазарет института приспособят под административно-учебные нужды. В план работ также входит строительство новых корпусов - Аудиторного, Административного и Социального, со столовой и оздоровительным залом. В бывшей церкви святых Захария и Елисаветы откроют актовый зал.

В новом комплексе планируется разместить юридический и экономический факультеты ВШЭ, 644 студента дневного отделения и 600 студентов вечернего. Финансирование работ по реконструкции учебного корпуса ВШЭ в режиме реставрации будут осуществлять за счет средств федерального бюджета.