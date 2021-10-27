ФСО предложила запретить ездить по Красной площади на самокатах и роликах

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Планы введения запрета на передвижение по Красной площади и Александровскому саду на самокатах и роликовых коньках связаны с появлением новых технических средств, пользующихся популярностью у россиян. Об этом ТАСС рассказали в отделе по связям с прессой и обществоенностью Федеральной службы охраны (ФСО).

В среду на портале regulation.gov.ru был опубликован проект документа, который должен внести изменения в правила посещения Московского Кремля. Их предлагается дополнить пунктом о том, что "при нахождении в Александровском саду и на Красной площади посетителям запрещается передвигаться на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения". На портале отмечается, что "на данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта". В пояснительной записке сказано, что проект приказа ФСО России "разработан в соответствии с пунктом 3 указа президента РФ "О мерах по сохранению Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" в целях повышения уровня безопасности граждан при посещении ими Красной площади, Александровского сада и других территорий, непосредственно прилегающих к Московскому Кремлю".

В беседе с ТАСС начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов напомнил, что и ранее передвижение по Красной площади на велосипеде было запрещено, о чем уведомлял специальный дорожный знак. "Дополнение правил необходимо в связи с появлением многих новых технических средств", - пояснил он.

Обновленные правила посещения Московского Кремля были утверждены в апреле. Благодаря этому документу у москвичей и гостей столицы появилась возможность приходить в Кремль с небольшим прогулочными рюкзаками, с прозрачными пластиковыми емкостями с питьевой водой, неалкогольными напитками, продуктами питания в прозрачной упаковке до одного килограмма, включая детское питание. Как ранее говорил Симонов, обновленные правила посещения Московского Кремля существенно упростили требования к посетителям, они ориентированы на современные походы к созданию комфортной среды для российских и иностранных туристов.

При этом был скорректирован пункт о запретах при проходе в Московский Кремль, Мавзолей и на территорию некрополя у Кремлевской стены. Как и по прежним правилам, нельзя брать с собой животных, оружие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и другие опасные для жизни и здоровья людей вещества, пачкающиеся и зловонные вещи и вещества, лыжи, велосипеды. Кроме того, с апреля Кремль закрыт для тех, кто придет на экскурсию с беспилотными воздушными судами, со светошумовыми изделиями, с санками, самокатами, роликовыми коньками и другими подобными средствами передвижения.