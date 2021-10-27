Борт, вернувшийся в Каир из-за угрозы взрыва, вылетел в Москву с 93 пассажирами

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. Самолет египетской компании EgyptAir, вернувшийся в среду обратно в Каир через 20 минут после взлета из-за угрозы взрыва на борту, вылетел в Москву с 93 пассажирами на борту. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Согласно данным онлайн табло столичного аэропорта, Boing 737-800, которым заменили Airbus А220, взлетел в 17:25 (18:25 мск) с задержкой почти в полтора часа от заявленного времени.

Рейс MS 729, запланированный по расписанию в 10:40 (11:40 мск), взял в среду курс на Москву с опозданием на 35 минут, однако через 22 минуты находившийся уже над Средиземным морем борт подал сигнал тревоги и вернулся обратно в Каир. Через некоторое время авиакомпания сообщила, что причиной возвращения лайнера стала найденная на одном из кресел в салоне записка с угрозами.

Как рассказали позднее пассажиры, им ничего не сообщили, но в аэропорту были приняты повышенные меры безопасности. Всех людей и багаж тщательно досмотрели, сообщила ТАСС россиянка из Архангельска Александра. После завершения проверки самолета авиакомпания заявила, что "угроза оказалась ложной". В распоряжении ТАСС оказалась записка, лежавшая на одном из пустых кресел. "Хочу сообщить, что на борту есть бомба с часовым механизмом, - говорится в ней. - Пожалуйста, проинформируйте об этом бортпроводников и компетентные органы".

По словам Александры, пассажиров держали в неведении несколько часов, ничего не объясняя, многие уже из интернета узнали об угрозе. В конечном итоге людям предоставили напитки, еду и посадили на другой самолет.

Инцидент с лайнером произошел всего за четыре дня до шестой годовщины авиакатастрофы на Синае российского самолета компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург 31 октября 2015 года. Взрыв на борту унес тогда жизни 224 человек - 217 пассажиров и семерых членов экипажа. После этого на несколько лет было полностью прекращено авиасообщение между Египтом и Москвой. Между столицами полеты возобновились в 2018 году, чартерное сообщение было запущено только 9 августа этого года.